Voor het eerst in 42 jaar wordt volgend weekend in Berlijn weer een derby gespeeld. Het gepromoveerde Union Berlin ontvangt dan Hertha BSC. Tussen de stadions van beide clubs ligt 30 kilometer. En een totaal andere manier van denken.

Het is alsof Union Berlin alleen ontwaakt als er wordt gevoetbald. Voor het hoofdgebouw van het stadion keuvelt een secretaresse met een postbode. Het gaat er zeer gezellig en ongedwongen aan toe. Niets doet vermoeden dat hier een club uit de Bundesliga huist. En nog veel minder dat er op deze plek straks een derby wordt gespeeld. Het Stadion An der Alten Försterei zal dan met zijn 22.012 plaatsen uitverkocht zijn. Zoals voor alle andere wedstrijden. Union had eventueel naar het Olympiastadion (74.477 plaatsen) kunnen uitwijken, waar Hertha zijn thuiswedstijden afwerkt, maar daar wilde de club niets van horen. Ook al gaan er daardoor één miljoen extra aan inkomsten verloren. Union wil de capaciteit van zijn thuishaven optrekken naar 37.000 plaatsen, maar toestemming heeft het daarvoor nog niet. Het stadion, aan de ene kant omzoomd door een park en aan de andere zijde door een drukke straat, is slecht gelegen. Voor en na iedere match ontstaat er een gigantische verkeerschaos. Die kan, met meer publiek, alleen maar vergroten.

...