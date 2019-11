De Belgische competitie start in 2020 al op vrijdag 24 juli, amper twaalf dagen na de EK-finale én op de dag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Uitstel bleek niet mogelijk.

24 juli lijkt uitzonderlijk vroeg, maar in feite wordt al sinds 2011, twee jaar na het invoeren van het play-offformat met 40 speeldagen, hetzelfde schema aangehouden: de competitie start op de vrijdag net voor het laatste weekend van juli. Dat slotweekend kan, zoals in 2011 en in 2016, op zaterdag 30 juli beginnen, maar ook op zaterdag 25 juli, zoals in 2015 en dus in 2020. Die competitiestart is een of twee weken vroeger dan in de eerste twee play-offseizoenen en in de jaren ervoor, met toen nog een competitie van 34 speeldagen.

