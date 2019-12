Waar blijft Dylan Bronn (KAA Gent)?

Frédéric Vanheule Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

KAA Gent besliste dat de 24-jarige verdediger na een nieuw transferverzoek even moet afkoelen bij de U21. Bronn is de enige dissonant in een sportief gunstige periode.

Dylan Bronn © belga