Tweeëntwintig (wing)backs sinds de titel in 2017, een filosofie die de vleugelverdedigers dwingt om alle risico's te schuwen en de voortdurende zoektocht naar een stabiele verdediging. Het 0-0-gelijkspel tegen Waasland-Beveren toonde opnieuw aan dat Anderlecht dringend nood heeft aan twee echte backs.

Een striemend fluitconcert en een paar welgemikte wegwerpgebaren. Gevolgd door de ondubbelzinnige boodschap shame on you, dat gretig opgepikt en cynisch meegebruld werd door de meegereisde supporters van Waasland-Beveren. Het was wellicht even slikken voor de spelers van Anderlecht. Ze waren ondanks de ellendige seizoensstart gewend geraakt aan de onvoorwaardelijke steun van het publiek en dachten nog even tijd te kunnen kopen om het project- Kompany op de rails te krijgen. Maar het nieuwe puntenverlies tegen Waasland-Beveren was de spreekwoordelijke druppel.

...