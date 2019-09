Door de keuze voor Vincent Kompany legde Anderlecht zijn toekomst in handen van het positiespel. Tegelijk dook een oude vraag weer op: is balbezit de beste manier om wedstrijden te winnen?

Is het omdat ze bang zijn dat een cijfer de plak zou zwaaien over een sport die lange tijd het domein was van romantici? In elke geval zijn ze met velen, zij die de term 'balbezit' naar het leven staan. Ze begonnen al aan een begrafenisrede op een juni-avond in 2014, toen Robin van Persie wegsnelde om het onoverwinnelijke Spanje van Xavi en Iniesta omver te werpen. Maar enkele weken later mochten hun woorden alweer de prullenmand in toen het Duitsland van Joachim Löw de wereldbeker won met 60 procent balbezit. Dat allemaal dankzij een goal van Mario Götze, die door de bondscoach lange tijd werd uitgespeeld als een valse nummer 9. Een Spaans trekje dat bijna heiligschennis betekende in een land dat zijn mooiste dagen beleefde toen Der Bomber Gerd Müller aan het kanon stond.

