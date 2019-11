Twee nederlagen in een week zetten Club Brugge weer even met beide voeten op de grond. De goeie voetbalprestatie in Parijs kreeg op de Bosuil geen vervolg. Tijd om even afstand te nemen van de emotie en de koppen bij mekaar te steken.

Zo, Club Brugge is in eigen land dan toch niet onoverwinnelijk. En zie, ook Antwerp leeft weer, na een zes op achttien. Dat zijn de conclusies na de topper zondag, waar blauw-zwart na de rust de controle van de wedstrijd uit handen gaf, door zijn eigen voetbal in te ruilen voor een gevechtssport waarin de tegenstander beter bleek. RuudVormer, Eder Balanta, Simon Deli en later ook Emmanuel Dennis gingen mee in de duels en verloren hun kalmte aan de bal en de controle over de acties. Wesley Hoedt, RitchieDe Laet, Didier Lamkel Zé, Dieumerci Mbokani en co bleken daarin meer bedreven en dat werd op het einde weerspiegeld in de score. De eerste nederlaag van Club in deze competitie was iets over half vijf een feit. Na veertien speeldagen kan dat een keer gebeuren. Na een emotionele week ook. Een week die nog even zal nazinderen. Het goeie is: er is nog even tijd voor het volgende luik van de competitie begint. Tijd om mentale rust én fysieke frisheid terug te vinden, vooraleer weer slopende weken volgen. Beslissende weken, met Europees eind deze maand een cruciaal duel in Istanbul, en vlak daarna een belangrijk duel begin december op Oostende voor de Belgische beker.

