Ondanks de vijfde nederlaag is het geen crisis op Anderlecht. Sommige werknemers op Neerpede vinden dat bevreemdend.

De making-of van de topper was een eerste aanwijzing dat Anderlecht nog zoekende is. Een paar uur voor de aftrap stond er op Neerpede een training op het programma van de beloften waar onder andere Kemar Roofe, Kenny Saief, Albert Sambi Lokonga, Peter Zulj, Knowledge Musona, Thierry Lutonda op present tekenden. Van Samir Nasri was geen spoor te bekennen. Uit die training bleek dat Roofe nog tijd nodig zou hebben om helemaal fit te zijn en op dat moment was een eerste optreden met de beloften op maandag niet aan de orde. Vincent Kompany en Simon Davies smijten de namen van de spelers die zich bij de beloften moeten melden gewoonlijk tegen maandagmiddag in een WhatsAppgroep waarin alle trainers zitten van de A- en B-kern.

...