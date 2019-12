Ons kampioenschap wordt meer en meer in de gaten gehouden door de topcompetities, ondanks de oudere stadions en de mindere Europese resultaten. Sport/Voetbalmagazine sprak met enkele internationale scouts.

Met alle gebruikte afkortingen en een minuscuul geschrift lijkt het of het de bedoeling is dat het blad nooit helemaal vol geraakt. Elke regel is gewijd aan één van de 22 acteurs op het veld en sommige raken sneller gevuld dan andere. Eentje is er uiteindelijk niet breed genoeg om al het talent van de betrokkene te bevatten. De acties van Victor Osimhen springen duidelijk in het oog bij de scout van Stuttgart, die op de tribunes van Mambourg enkele notities neerkrabbelt in zijn ruitjesschrift. De Duitse club maakt enkele weken later evenwel geen kans om de buit binnen te halen, want er zijn veel concurrenten die al actie ondernomen hebben in het dossier rond de Nigeriaanse spits. Eén seizoen in België is al voldoende om niet onopgemerkt te blijven bij de scouts van de grootste Europese clubs.

...