De kleinste linksback van de Jupiler Pro League liet zich dit seizoen al vaak opmerken.Kristof D'haene, de langst dienende basisspeler van KV Kortrijk en een van de meest onderschatte spelers van onze competitie.

De vrije dagen tijdens de interlandonderbreking van de competitie komen net op tijd: onder meer omdat de kinderkamer moet worden klaargemaakt, want in januari wordt Kristof D'haene (29) voor het eerst vader. Dat maakte hij duidelijk toen hij na zijn doelpunt tegen Anderlecht de bal onder zijn shirt stak. Het was niet de enige keer dat hij zich in dit nog prille seizoen liet opmerken. Op Standard vertrok de assist voor de 0-1 van zijn linker en tegen Oostende kostte een penaltyfout van hem zijn ploeg de overwinning. 'Ik was boos op mezelf en ben meteen na de wedstrijd naar huis vertrokken', zegt hij. 'Dat is mijn temperament. Ik bekeek dat weekend zelfs geen beelden van andere wedstrijden. Ook daarom komt de competitieonderbreking goed gelegen: het doet deugd om het kopke en het lichaam wat te laten rusten.'

...