De profclubs wilden met forse nieuwe regels het makelaarsmilieu aan banden leggen. Maar de Mededingingsautoriteit gaf enkel groen licht voor een lightversie van de aanvankelijke plannen.

Het ziet ernaar uit dat de Belgische profclubs aan externen inzage gaan geven in de financiële details van hun (transfer)deals. Daarbij willen ze de makelaars mee in het bad trekken. Bedoeling is dat transferbetalingen in de toekomst verlopen via een clearinghouse. Dat staat in de reglementsvoorstellen rond makelaars die op vraag van de Pro League, de vereniging van profclubs, werden uitgeschreven door een 'expertenpanel'. Daarin zetelden Pro League-CEO Pierre François, cdH-politicus Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht, de Kortrijkse jurist die voor FC Barcelona werkt.

...