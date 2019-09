Een match made in heaven, zo lijkt het. Roberto Martínez kan de koning van de ruimte koppelen aan de koning van de sprints.

Zullen we even focussen op de kwaliteiten van Benito Raman en het niet meer hebben over zijn gebreken en jeugdzonden? Zondag viel zijn naam nog een keer, toen de fans van KRC Genk voor de zoveelste keer zijn 'optreden' in de Ghelamco Arena met de micro nabootsten om de Brugse fans te jennen.

