opinie

'We moeten ons vragen stellen bij de jury van de Gouden Bal'

François Colin Columnist en co-auteur van 'Het EK', het boek over de geschiedenis van het EK.

Volgens François Colin is de verkiezing van de Gouden Bal een vreemde zaak. 'Hoe kan het dat Lloris als tweede keeper in de lijst staat, maar wel pas de vierde is in de verkiezing van de beste doelman?'

Messi won al zijn zesde Gouden Bal. Hazard en De Bruyne stonden pas op plaats 13 en 14. © Belga Image