Hoofdredacteur Jacques Sys blikt terug op het voorbije halfjaar en kijkt al eens vooruit op wat Sport/Voetbalmagazine u in 2020 te bieden heeft.

Iets meer dan een week hebben de clubs na het kerstvoetbal om de batterijen te herladen. De volgende dagen begint er een uittocht naar de zon, met trainingskampen in Spanje, Qatar of Malta. Alleen KV Kortrijk blijft in België. De belasting in de voetbalsport heeft langzamerhand alarmerende grenzen bereikt. Zeker voor de internationals. De competitie loopt tot 24 mei, goed twee weken later, op 12 juni, begint het Europees kampioenschap dat eindigt op 12 juli, twee weken voor de nieuwe competitie van start gaat.

Met gemengde gevoelens en verschillende eindejaargedachten hebben de zestien clubs uit 1 A aan de feesttafel aangeschoven. Club Brugge deed dat spinnend van tevredenheid nadat het met Philippe Clement en Simon Mignolet de transfers van het jaar realiseerde. Elf punten meer dan vorig seizoen na 20 wedstrijden, één doelpunt minder gemaakt en vooral veertien minder geïncasseerd, het onderstreept de inbreng van Mignolet. Voldoening is er ook bij KAA Gent, na een heenronde met intussen al 35 wedstrijden, al pakten de Buffalo's buitenshuis slechts één punt meer dan STVV. Een revelatie is Sporting Charleroi dat voor een moeilijk overgangsjaar leek te staan, maar met herkenbaar voetbal uitgroeide tot een moeilijk te verschalken bolwerk. Tevredenheid moet er ook zijn bij Antwerp, al blijft de indruk daar bestaan dat velen trainer László Bölöni liever kwijt dan rijk zijn. Standard had in het tweede, normaal betere jaar onder Michel Preud'homme allicht meer verwacht, de Rouches maakten in vergelijking met vorig seizoen geen vooruitgang en lijken een vat vol ongecontroleerde ergernis. Bij KV Mechelen praten ze over een legendarisch jaar en Royal Excel Mouscron kent voor het eerst een seizoen zonder sportieve zorgen van in het begin.

We willen u blijven verrassen met meer nummers en meer informatie.

Welke conclusies zijn er getrokken bij KRC Genk waar het voetbal uit het kampioenjaar niet meer is dan een vage herinnering en geen enkele nieuwe speler voor een meerwaarde zorgde? Zulte Waregem staat hoger gerangschikt dan vorig seizoen, maar de spelkwaliteit is te wisselvallig en bij KV Kortrijk blijven de aanwinsten en de resultaten onder de verwachtingen. AS Eupen, de minst productieve ploeg, speelt een seizoen vol brutale schommelingen, en STVV zoekt ook na het ontslag van Marc Brys nog steeds naar een nieuw elan. KV Oostende kent vooral naast het veld een roerig seizoen, maar toont op cruciale momenten mentale veerkracht. Waasland-Beveren lijkt de zwakste ploeg in 1A, maar het sloot het jaar af met een zes op zes, terwijl Cercle Brugge onder Bernd Storck wel beter voetbalt, maar de puntenoogst zeer schraal blijft.

En Anderlecht? Dat schreef veel treurmarsen en kende slechts één constante: het heilige geloof in het project, haast plechtig uitgesproken door Vincent Kompany.

Op de grens tussen oud en nieuw pakken we in dit nummer uit met twaalf eindejaarsinterviews, twaalf gezichten van 2019, gekoppeld aan een jaaroverzicht. Geen actuele rubrieken deze keer, in een periode dat de voetbalcarrousel even tot stilstand kwam.

Met het EK als scharniermoment wordt 2020 een belangrijk sportjaar. We zullen er de komende maanden uitvoerig over berichten, met verdieping en verheldering, met interviews, reportages en enquêtes, we blijven kijken naar wat er zich achter het decor van de sport afspeelt en houden ons ver van de waan van de dag. We gaan ons blad ook verfrissen, met een andere vormgeving en nieuwe rubrieken. En onze site wordt actueler dan ooit.

Naast ons wekelijks magazine brengen we meer extra edities die, zo merken we, door onze lezers zeer gesmaakt worden. Zo willen we u blijven verrassen. Met meer nummers en meer informatie. In een jaar dat dit magazine 40 jaar bestaat. Ook dat zetten we, op 18 maart, in de verf met een bijzonder magazine.