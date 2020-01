Zes Belgen zijn na 21 speeldagen nog trainer bij een club in Jupiler Pro League, een evenaring van het laagterecord.

Francky Dury (Zulte Waregem), Yves Vanderhaeghe (KV Oostende), Philippe Clement (Waasland-Beveren), Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent), Felice Mazzu (Charleroi) en Yannick Ferrera (KV Mechelen). Met zijn zessen waren ze, de Belgische coaches die aan het seizoen 2017/18 begonnen. Toen een historisch dieptepunt, sinds de invoering van het profvoetbal in 1974. De bodem van eind juli 2017 werd echter vlug opgekrikt toen al begin augustus Bartolomé Márquez en Rúnar Kristinsson plaats moesten ruimen voor Jonas De Roeck en Peter Maes, bij STVV en Lokeren. Vervolgens moesten, tijdens en na het seizoen, nog zes buitenlanders ophoepelen, ten voordele van een Belgische collega: René Weiler/Vanhaezebrouck (Anderlecht), Yannis Anastasiou/ Glen De Boeck (KV Kortrijk), Albert Stuivenberg/Clement (KRC Genk), Mircea Rednic/ Frank Defays (Mouscron), Ricardo Sá Pinto/ Michel Preud'homme (Standard) en Adnan Custovic/ Gert Verheyen (KV Oostende). Met de terugkeer van Marc Brys (STVV) stond de teller van Belgische trainers begin vorig seizoen zo weer op twaalf. Maar sindsdien ging dat aantal weer bergaf: Defays, Vanderhaeghe, Maes, Ferrera, De Boeck en Vanhaezebrouck kregen hun C4, Verheyen stapte zelf op. Op De Boeck na, bij KV Kortrijk, werden in hun plaats buitenlanders aangesteld, zodat het aantal Belgische T1's begin dit seizoen weer op slechts zeven eenheden stond: Dury (Zulte Waregem), Vanderhaeghe (KV Kortrijk), Clement (Club Brugge), Mazzu (KRC Genk), Preud'homme (Standard), Brys (STVV) en Wouter Vrancken (KV Mechelen). Dat steeg weer even naar acht toen Frank Vercauteren de nieuwe sidekick van Vincent Kompany werd. Daarna vlogen echter Mazzu (KRC Genk) en Brys (STVV) op straat, voor de Duitser Hannes Wolf en de Sloveen Milos Kostic. En Kare Ingebrigtsen werd bij KV Oostende opgevolgd door de Nederlander Dennis van Wijk. Zo zitten we weer op zes, een alltime low.