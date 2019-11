Wat u nog niet wist en zou moeten weten over onze site, gepresenteerd door Steve Van Herpe (coördinator sportmagazine.be).

Vroeger, als tiener, dachten we dat je wel een verdraaid goeie openingszin nodig had om de interesse van een meisje te wekken. Het duurde een tijdje voor we beseften dat je met een normale attitude en met een inhoudelijk gesprek ook al een heel eind raakt. Precies dat wil Sport/Voetbalmagazine bieden. Om uw aandacht te trekken, beste lezer, rijgen wij niet de ronkende volzinnen aaneen, maar komen we graag meteen tot de essentie, namelijk: inhoud. Daar staat Sport/Voetbalmagazine voor, net als voor diepgang, achtergrond, kwaliteit en nuance.

...