Niet veel spelers kunnen zeggen dat ze op hun 25e al op het hoogste niveau speelden in Italië, Engeland en Spanje. Wesley Hoedt kan dat wel. Hij werkt nu bij Antwerp aan de weg terug naar de top, na een moeilijk halfjaar.

Als een van de laatsten is hij klaar na de ochtendtraining. Dat heeft een reden: een paar dagen voor zijn eerste wedstrijd met Antwerp op Anderlecht stond de enkel van Wesley Hoedt dubbel zo dik als normaal. Maar hij wilde graag spelen, en het was verantwoord, dus kwam hij in Brussel gewoon aan de aftrap. Een paar dagen later is nog niet alle pijn weg, dus nam hij uitgebreid verzorging. Want Hoedt is op en top prof, op elk moment. Iemand die weet wat hij wil. Na twee dagen had hij in Antwerpen al een woonst, die hij binnen de week betrok. Hoedt: 'Ik heb geen tijd te verliezen, ik wil me zo snel mogelijk concentreren op het voetbal.'

