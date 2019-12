Als er al een profvoetballer bestaat zonder WhatsApp, dan hebben wij hem in ieder geval niet gevonden. 'Van de nieuwe trainer mag ik niet om de twee uur instructies naar de spelers sturen. Dan denken ze niet zelf na.'

Quizvraag: met welk speelgoed zijn profvoetballers nog bedrevener dan met een voetbal? Antwoord: met hun (peperdure) telefoon. Binnenkort, wanneer voetbalopa's als Igor de Camargo, Davy De fauw en Olivier Deschacht met pensioen gaan, speelt er geen voetballer meer in de Jupiler Pro League die niet behoort tot de digitale generatie. De jongste spelers in de eerste klasse kregen tegelijk met een papfles een smartphone in de knuisten geduwd. Bij de min 35-jarigen verdringt WhatsApp het klassieke telefoonverkeer. Ook sms'jes lijken ten dode opgeschreven. Die bredere maatschappelijke evolutie laat zich voelen in de kleedkamers van onze eersteklassers. Uit een kleine rondvraag blijkt dat spelers onderling gretig communiceren via WhatsApp, met name via groepschats.

...