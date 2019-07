Sterren komen, sterren gaan. En dat is in de Luminus Arena niet anders. Leandro Trossard ging, Benjamin Nygren kwam. Kennismaking met een piepjonge Zweed van 18.

'Zweedse tienersensatie. ' Boy wonder. ' 'Indrukwekkend.' 'De nieuwe Zlatan.' 'De wereld ligt aan zijn voeten.' Of: 'Opgepast, Ikea. Er is concurrentie als belangrijkste Zweeds exportproduct in België.' Woorden en volzinnen schoten te kort om de kwaliteiten van Benjamin Nygren te duiden. Net 18 jaar geworden, gevolgd door de groten der aarde - PSG, Manchester City, Bayern München, Inter... -, maar onlangs voorgesteld bij de Belgische landskampioen.

...