Wie is Mehdi Bayat, nieuwe koning van het Belgische voetbal?

Van een gedwongen vlucht uit Iran naar de top van het Belgische voetbal in minder dan 40 jaar: hoe Mehdi Bayat als alomtegenwoordig en toegankelijk diplomaat zijn reis in het wereldje aflegde. Is het voorzitterschap van de KBVB zijn eindstation?

© belgaimage