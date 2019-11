Wereldkampioen werd hij niet, maar Sonny Bill Williams (34) tekende een paar dagen na het debacle met Nieuw-Zeeland wel een monstercontract en werd in een ruk de bestbetaalde rugbyspeler in de geschiedenis.

Vergeet de 1,3 miljoen euro die de Nieuw-Zeelander Dan Carter (Kobelco Steelers, Japan) of Australiër Matt Giteau (Suntory Sungoliath, Japan) jaarlijks cashen, Sonny Bill Williams ging ze onlangs vlotjes voorbij. In zijn laatste seizoen bij zijn vorige team, The Blues (Auckland), moest de Nieuw-Zeelander genoegen nemen met een jaarloon van goed 600.000 euro, na zijn overstap naar Toronto Wolfpack zal hij jaarlijks iets meer dan 3 miljoen euro verdienen. Daarvoor moet hij wel veranderen van de rugby union (15 spelers) naar de minder populaire rugby league (13 spelers)...