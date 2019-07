Manchester United betaalt ruim 55 miljoen euro voor de 21-jarige rechtsachter van Crystal Palace.

Nadat de Mancunians eerder voor ongeveer 20 miljoen euro vleugelspits Daniel James (21) weghaalden bij Swansea City, legde de nummer zes van de Premier League met Aaron Wan-Bissaka een tweede zomeraanwinst vast. Een droomtransfer, want de afgelopen maanden was de ploeggenoot van Christian Benteke en huurling Michy Batshuayi met zijn 'schamele' 11.000 euro per week de minst betaalde prof in de selectie bij The Eagles. Op Old Trafford zal de Londenaar ruim 90.000 euro op zeven dagen tijd verdienen.

Een mooie opstap voor Wan-Bissaka, die daarmee wordt beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling. Pas afgelopen seizoen beleefde hij onder de vleugels van manager Roy Hodgson - sinds februari met zijn 71 jaar de oudste in de Premier League - zijn grote doorbraak, hetgeen leidde tot 35 competitieduels en drie assists. 'Hij leerde zeker snel zwemmen.'

Gechoqueerde Zaha

In 2017 was Wan-Bissaka nog spits in de jeugd van Crystal Palace, nadat hij zich als elfjarige aansloot bij de club uit het zuiden van de hoofdstad. Dit seizoen stopte hij echter als rechterverdediger spelers als Eden Hazard, Alexis Sánchez en Heung-MinSon af met perfect uitgevoerde tackles.

Door een toeval en de blessure van Joel Ward werd Wan-Bissaka omgevormd tot back. Bij een partijtje op training had de A-kern nog een extra speler nodig en de jeugdinternational kreeg de ondankbare taak om de razendsnelle trucjesmachine annex sterspeler Wilfried Zaha af te stoppen.

Wan-Bissaka mag nu in een Man. Utd-shirt deze Son proberen afstoppen. © belga

Tot verbazing van iedereen toonde Wan-Bissaka dat zijn altijd getoonde kalmte en werklust eindelijk rendement opleverden: de 26-jarige Ivoriaan raakte plots geen bal. 'Ik was behoorlijk gechoqueerd', getuigde Zaha op de officiële website over zijn teamgenoot, die imponeerde door zijn focus van complexloze rechtsback. 'Hij zegt bijna niks en praat ook op het veld niet veel. Aaron doet gewoon wat moet en toonde zich sindsdien heel constant in zijn prestaties.' Nu wacht hem de taak Antonio Valencia op te volgen bij The Mancunians.