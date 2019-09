Drie flinke dertigers maken onder elkaar uit wie zich de beste tennisser aller tijden mag noemen. En een kloeke moeder van 37 botst in haar zoektocht naar eeuwige roem telkens weer op jong geweld.

De rug had weer opgespeeld en natuurlijk was hij ontgoocheld, maar Roger Federer stelde liefhebbers van pure elegantie na zijn vroege exit op de US Open tegen Grigor Dimitrov meteen gerust. 'Ik kom terug. Zeker weten.' Om opnieuw voor de prijzen te spelen. Nochtans: in januari 2018 won de 38-jarige Zwitser zijn laatste grand slam, de zeven andere majors gingen naar Novak Djokovic (4) en Rafael Nadal (3). De voorbije vijf seizoenen konden alleen Stan Wawrinka (2) en Andy Murray (1) zich even tussen The Big Three wroeten, maar voor de rest: voorspelbaarh...