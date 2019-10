De Wolves, met Leander Dendoncker vast in de basis, worstelen met het drukke seizoensbegin.

Ooit behoorden de Wolverhampton Wanderers tot de Europese top. Op 13 december 1954 ontvingen ze op Molineux als kampioen van Engeland hun Hongaarse tegenhanger Honved. Voor velen was die match, live op de BBC, de voorbode van de eerste Europacup, die negen maanden later werd gelanceerd. Vijfenzestig jaar later spelen de Wolves weer Europees, voor de eerste keer sinds 1980 en...