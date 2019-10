Een toenadering lijkt aanstaande, ondanks de harde woorden en de breuk afgelopen zomer, waarbij de 22-jarige Nederlander naar Sheffield United trok.

Als een dief in de nacht verdween Michael Verrips op 23 juli richting de Premier League, ondanks een overeenkomst tot 2021 bij YR KV Mechelen. Een slag in het gezicht van de bekerwinnaar. Want hun held in de finalewinst tegen KAA Gent op 1 mei haalde als hoofdargument voor zijn contractbreuk aan dat hij door de uitspraak van het BAS (schuld van de club bij matchfixing)...