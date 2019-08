Zestien jaar is hij, maar hij is nu al dé revelatie van de Ligue 1.

Het heeft slechts één match geduurd voor het grote publiek hem ontdekte. Op de tweede speeldag in de Ligue 1 zorgt Stade Rennais voor een eerste verrassing door PSG met 2-1 te kloppen. Op het middenveld is een tiener van 1,82 meter de uitblinker: als breker voor de verdediging recupereert hij een ongelooflijk aantal ballen en biedt hij zijn ploegmaats constant oplossingen aan.

In de 48e minuut borstelt hij met links een bal op het hoofd van Romain Del Castillo, die Thomas Meunier te snel af is en het doelpunt van de overwinning binnen knikt. En het recital van Eduardo Camavinga houdt daar niet mee op. Op negentig minuten tijd verstuurt de piepjonge middenvelder 97 procent geslaagde passes, wint hij 17 duels, verliest hij slechts drie ballen en is hij de speler van Stade Rennais die het leer het meest raakt (60 keer).

10/11/2002

Aandachtige volgers van het Franse voetbal hadden hem al enkele maanden geleden gespot. Op 6 april maakte hij zijn debuut in de Ligue 1. Julien Stéphan liet hem invallen in de laatste minuten van de wedstrijd in en tegen Angers. Met 16 jaar, 4 maanden en 27 dagen werd hij de jongste speler van Stade Rennais ooit in de Franse hoogste klasse. Bovendien was hij ook de eerste speler geboren na 1 januari 2002 die een wedstrijd speelde in een BigFive-competitie (Premier League, Primera División, Serie A, Bundesliga en Ligue 1).

Camavinga, die eerst liever judo deed dan voetbalde, kan op elke positie op het middenveld uit de voeten. Hij heeft nu al een tiental profmatchen op zijn teller en staat op de radar van een aantal prestigieuze Europese clubs. Stade Rennais heeft zijn contract verlengd tot 2022. Sommigen zien nu al een toekomst voor hem bij de nationale ploeg van Didier Deschamps, maar dat is nog even afwachten. Hij werd immers geboren in Angola en kwam naar Frankrijk toen hij één jaar was. Zijn naturalisatiedossier is nog niet afgerond.