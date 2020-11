Het Argentijnse voetbalicoon Diego Maradona is donderdagavond na een dienst in besloten kring begraven op een kerkhof in de hoofdstad Buenos Aires. De begrafenis volgde op de wake in het presidentieel paleis, waar duizenden fans een laatste groet brachten.

De begrafeniswagen bracht onder politiebegeleiding de doodskist bedekt met de Argentijnse vlag van het presidentieel paleis naar het kerkhof. Duizenden mensen wuifden de voormalige stervoetballer vanaf de kant van de weg uit, zo tonen de beelden van de Argentijnse televisie. Het lichaam van Maradona werd bijgezet in een familiegraf op de begraafplaats Jardin de Paz, aan de rand van de hoofdstad.

Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd na een hartstilstand. Duizenden supporters namen donderdag afscheid van hun idool. Even raakten fans slaag met de politie. In de namiddag waren er nog steeds rijen van meer dan een kilometer lang. Toen de politie de toegang tot het paleis wilde afsluiten, ontstonden er rellen. Verschillende supporters probeerden door de dranghekken te breken, waarop de politie het waterkanon inzette en traangas en rubberkogels gebruikte. Uiteindelijk werd de wake met enkele uren verlengd zodat nog meer wachtende fans afscheid konden nemen van 'Pluisje'. Zij werden in groepjes van 20 personen in het presidentieel paleis binnengelaten. Velen legden bloemen, shirts en andere kleine geschenken op de kist.

