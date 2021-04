Marianne Vos (Team Jumbo-Visma) heeft zondag in eigen land voor het eerst in haar carrière de Amstel Gold Race gewonnen. In een sprint met een kopgroep juichte de 33-jarige Nederlandse te vroeg, maar ze kwam toch als eerste over de streep voor haar landgenotes Demi Vollering (SD Worx) en Annemiek van Vleuten (Movistar Team).

Ook de vrouwenwedstrijd van de Amstel Gold Race werd afgewerkt op een lokaal parcours met de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg, dat zevenmaal moest worden afgewerkt. Goed voor een totaalafstand van 116 kilometer, en onderweg viel de wedstrijd door een vroege vlucht van een twintigtal rensters geen moment stil. Het zorgde voor een erg selectieve koers. In het laatste wedstrijduur dunden Europees kampioene Annemiek van Vleuten en Lucinda Brand het eerste peloton nog verder uit met enkele prikken, waardoor onder meer wereldkampioene Anna van der Breggen en Chantal Blaak in de problemen kwamen. Grace Brown brak de finale verder open met een vlucht. Eerst met Pauliena Rooijakkers, daarna alleen.

Maar aan de voet van de laatste beklimming van de Cauberg werd Brown weer gegrepen. Op die Cauberg zette Van Vleuten een nieuwe versnelling in, maar zij kon niet aanpikken toen uittredend winnares Kasia Niewiadoma voorbij sprong. WorldTour-leidster Elisa Longo Borghini kon wel de oversteek naar de Poolse maken. De twee gingen samen de slotkilometer in, maar keken daarin het wit uit elkaars ogen en zagen zo de achtervolgende groep weer aansluiten. In de sprint die volgde, hield Vos ondanks haar vroege overwinningsgebaar een kleine voorsprong over op Vollering, en zo dicht ze voor de tweede keer dit voorjaar een gat op haar palmares. Eind maart won ze voor het eerst in haar carrière Gent-Wevelgem.ff

