Martinez eist uitleg van VAR na tegendoelpunt: 'Ze hebben ons twee punten ontnomen'

De Rode Duivels liepen zaterdagavond op bezoek bij Wales op de derde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League in de slotfase nog tegen de gelijkmaker aan: 1-1, een doelpunt dat achteraf de gemoederen beroerde en niet in het minst die van de bondscoach.

Roberto Martinez © SIPA USA