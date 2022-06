Roberto Martinez is van plan om dinsdagavond in het duel tegen Polen op de vierde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League vijf à zes wijzigingen door te voeren bij de Rode Duivels, zo maakte de bondscoach maandagavond bekend tijdens het persmoment in het Nationaal Stadion in de hoofdstad Warschau.

Simon Mignolet neemt zijn plaats in doel weer in, Axel Witsel is speelklaar. Leandro Trossard heeft een tik gekregen tegen Wales. 'Leandro heeft maandagochtend probleemloos meegetraind, maar we zullen toch afwachten tot dinsdagochtend om te zien of hij speelklaar geraakt. Voor het overige is iedereen fit', aldus de bondscoach. 'Het is altijd het plan geweest om met 23 of 24 spelers naar Polen af te zakken. Het heeft geen zin om hier vijf spelers in de tribune te plaatsen. We zijn met 24 omdat Trossard twijfelachtig is. We zijn ook van plan de vijf wissels te gebruiken. We willen de balans behouden, maar toch frisse en fitte spelers tussen de lijnen hebben.'

In doel ligt de pikorde van de doelmannen reeds vast. 'Mignolet is onze nummer twee en het was belangrijk hem tegen Wales rust te gunnen, met de interlands die elkaar in sneltempo opvolgen. Zo kwam er een kans voor Koen Casteels. Het enige dat we nog niet weten, is of we met drie of vier doelmannen in onze 26-koppige selectie naar het WK gaan.'

De bondscoach kwam ook terug op de felle kritiek die hij afgelopen weekend had geuit op de videoref, na het Welshe doelpunt. Martinez blijft achter zijn standpunt staan.'"Versta me goed: ik ben een voorstander van de VAR. Als het systeem correct gebruikt wordt, is het goed voor het spel. De buitenspellijn wordt echter niet op het juiste moment getrokken. Dat zou automatisch moeten gebeuren, op het moment dat de bal van de voet van de assistgever vertrekt. Dan was in Wales niet het geval en mijn staf heeft beelden om dat te onderschrijven.'

Omdat de resultaten minder zijn, komt er ook steeds meer kritiek op de bondscoach en de spelers. "De verwachtingen zijn hoog en dus begrijp ik wel waar die kritiek vandaan komt", aldus Martinez. 'We willen deze groep winnen, want dan kan België de Final Four organiseren en dat zou fantastisch zijn voor de fans. Daarnaast is er het feit dat deze groepsfase ook een WK-voorbereiding is en dat WK essentieel is. Heel wat landen presteren niet in deze Nations League en daar heeft de vermoeidheid mee te maken. Maar wij willen dus wel hoog eindigen en morgen krijgen we de kans eerdere misstappen recht te zetten. We brengen dan wat andere spelers aan de aftrap en het is aan hen om te tonen dat ze klaar zijn om te spelen in zo'n omgeving, in een vol stadion. Het wordt een uitdaging en een mooie kans om te zien hoe we omgaan met zo'n atmosfeer, tegen een competitief team.'

