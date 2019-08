Martinez roept Raman en Verschaeren op voor San Marino en Schotland

Roberto Martinez heeft Benito Raman (Schalke 04) en Yari Verschaeren (Anderlecht) opgenomen in zijn groep voor de EK-kwalificatiewedstrijden in en tegen San Marino (6 september in Serravalle) en Schotland (9 september in Glasgow). Voor beide spelers is het de eerste selectie voor de Rode Duivels.

Yari Verschaeren