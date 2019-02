Mathieu van der Poel boekt 32e zege van het seizoen in Vestingcross

De wereldkampioen haalde het voor zijn landgenoot Lars van der Haar en de Britse beloftewereldkampioen Tom Pidcock. Belgisch kampioen Toon Aerts werd vierde. Het was Pidcock die de kopstart nam. In het spoor van de Brit volgden onder anderen Aerts, Van der Haar, Meeusen en Van der Poel. Michael Vanthourenhout was niet te bespeuren in de voorste rijen van de wedstrijd. De West-Vlaming maakte een zeer slechte start en reed in de buik van het pak. Pidcock sloeg in de tweede ronde even een kloof op de rest, tot Van der Poel zich naar de Brit repte. Aerts volgde als derde.

De Belgische kampioen kreeg na drie ronden het gezelschap van Van der Haar, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Tom Meeusen en Kevin Pauwels. Voorin bleef Pidcock zich moedig vastbijten in het wiel van Van der Poel, maar halfcross moest Pidcock toch buigen. Van der Poel was meteen weg en kon beginnen aan de uitbouw van zijn voorsprong. Van der Haar had zich losgewrikt uit het groepje met zijn teamgenoot Aerts in de jacht op de derde plaats.

Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde kwam Van der Haar bij Pidcock. Aerts volgde verderop met Iserbyt en Pauwels. Van der Haar demarreerde en kon de slotronde aanvatten met een voorsprong van 10 seconden op Pidcock. Aerts had ondertussen Pauwels en Iserbyt in de steek gelaten en knokte zich zo naar de vierde plaats. De Vestingcross was aan zijn derde editie toe. Van der Poel won ook de eerste twee edities