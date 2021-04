Matthias Casse heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van het EK judo in Lissabon, in de categorie tot 81 kilogram.

De Belgische nummer één van de wereld versloeg de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 11), die werd uitgeteld na drie bestraffingen. Dat volstond voor een ipponzege voor Casse. Hij vecht later op de dag voor goud.

Sami Chouchi van zijn kant beëindigde het EK als zevende. Hij verloor zijn eerste duel in de herkansingen van de Italiaan Christian Parlati (IJF 12), na een waza-ari in de Golden Score. Chouchi verloor eerder in de kwartfinales van Matthias Casse na drie strafpunten.

