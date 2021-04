Matthias Casse stoot door naar halve finales na diskwalificatie

Matthias Casse (IJF 1) staat in de halve finales van EK judo in Lissabon, in zijn categorie tot 81 kilogram. De 24-jarige Casse haalde het in zijn kwartfinale van landgenoot Sami Chouchi (IJF 16), die gediskwalificeerd werd. Hij kreeg drie strafpunten, goed voor een ipponzege voor Casse.