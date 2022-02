Elise Mertens (WTA 26) moest vrijdag teleurgesteld het WTA-500 toernooi in Sint-Petersburg (hard/703.580 dollar) verlaten. Ze verloor in de kwartfinales van de Griekse Maria Sakkari (WTA 7) met 7-6 (9/7) en 6-2. In de eerste set stond Mertens 4-2 en 15-40 voor. In de tiebreak kon ze drie setballen niet verzilveren.

'Ik begon heel goed aan de wedstrijd', vertelde ze aan Belga. 'Ik speelde heel agressief, het is jammer dat ik de eerste set niet heb kunnen winnen. Ik had kansen en had de set moeten binnenhalen. En als ik die gewonnen had, zou de wedstrijd waarschijnlijk anders verlopen zijn. Ik bleef volhouden, maar daarna maakte ik te veel fouten (58 in totaal, waaronder 11 dubbele fouten). Ik had wel steeds het gevoel dat de wedstrijd twee kanten op kon.'

Sakkari toonde zich sterker op de belangrijke punten. Mertens kreeg 17 breakpoints, waarvan ze er maar vier kon benutten. 'Het is waar dat zij de games won als het 40-40 stond. En dat maakte het verschil. Ze verzilverde haar breakpoints en kon doordrukken in de tweede set. Dat is een deel van het spel waaraan ik zal moeten werken. Ik probeer er nu het positieve van in te zien. Ik denk dat ik een goed toernooi heb gespeeld en deze wedstrijd was van een zeer hoog niveau. Dat is iets om te onthouden voor de toekomst.'

