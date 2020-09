Lionel Messi heeft een oproep gelanceerd om de rust te laten terugkeren bij FC Barcelona. De Argentijnse superster trachtte deze zomer een vertrek te forceren uit Catalonië en deed enkele forse uitspraken, maar besloot finaal na een dispuut over een contractclausule nog een seizoen te blijven. In een gesprek met de Spaanse krant Sport vraagt Messi iedereen bij Barcelona de rangen te sluiten.

'Na zoveel meningsverschillen wil ik een einde maken aan de discussies. We moeten ons als supporters van FC Barcelona verenigen en erin geloven dat het beste nog komt', verklaarde Messi. De 33-jarige topvoetballer stak de hand ook in eigen boezem. 'Ik neem de verantwoordelijkheid op voor mijn fouten', zei hij. 'Als ik die heb gemaakt, dan was dat alleen met de bedoeling Barcelona beter en sterker te maken. We zullen enkel onze doelen bereiken als we gedreven en gemotiveerd allemaal hetzelfde nastreven.'

