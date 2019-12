Lionel Messi heeft maandagavond in het Théâtre du Châtelet in de Franse hoofdstad Parijs voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Bal, 's werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs, in ontvangst mogen nemen. In de verkiezing haalde hij het van Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo.

De Argentijnse aanvaller van de Spaanse landskampioen FC Barcelona laat daarmee zijn eeuwige concurrent Ronaldo achter zich. De Portugese international van Juventus won vijf keer de Gouden Bal. Op de palmares van Messi staan er nu de jaartallen 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019. In de jaarlijkse verkiezing van het Franse voetbalmagazine France Football was de Argentijn deze keer nochtans niet de topfavoriet.

De Nederlander Van Dijk van Champions League-winnaar Liverpool werd door de meeste waarnemers naar voren geschoven, maar verdedigers winnen bijna nooit - Fabio Cannavaro was na de wereldtitel met Italië de laatste in 2006 - en dat bleek in Parijs nog maar eens. Van Dijk werd dit jaar wel al verkozen tot beste speler van Europa en beste speler van de Premier League.

Op de erelijst van de Gouden Bal is Messi, die in september al de prijs voor beste speler van de wereld van de FIFA kreeg, de opvolger van Luka Modric. De titelverdediger werd deze keer niet eens genomineerd. De Kroaat van Real Madrid kreeg in 2018 de meeste stemmen van de jury, die wordt gevormd door voetbaljournalisten. Hij haalde het toen voor Cristiano Ronaldo en de Fransen Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Messi werd toen pas vijfde. Het was de eerste keer sinds 2007, toen de Braziliaan Kaka won, dat de Ballon d'Or niet naar Ronaldo of Messi ging. Eden Hazard en Kevin De Bruyne geraakten maandagavond niet verder dan respectievelijk de dertiende en veertiende plaats.

Vrouwen

De Amerikaanse Megan Rapinoe (Reig FC) heeft maandagavond in het Théâtre du Châtelet in Parijs de Gouden Bal bij de vrouwen in ontvangst mogen nemen. De 34-jarige Rapinoe had een belangrijk aandeel in de wereldtitel van de Verenigde Staten. Op het WK toonde ze zich ook als voorvechtster voor gelijke behandeling van vrouwen. Ze bekritiseerde openlijk de FIFA, die in haar ogen het WK voor vrouwen niet serieus nam door op dezelfde dag de finales van de Copa America en de Gold Cup te plannen. Ze pleitte ook voor gelijke financiële behandeling van de vrouwen. Daarnaast kaartte ze sociale wantoestanden in haar land aan en was ze scherp voor president Donald Trump. Op The Best FIFA Football Awards werd ze eind september al uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Ook op het WK werd ze tot speelster van het toernooi uitgeroepen. Op de erelijst van de Gouden Bal volgt ze de Noorse Ada Hegerberg op.

Doelman en jongere

De trofee voor de beste doelman ging dan weer naar de Braziliaan Alisson Becker van Champions League-winnaar Liverpool. Hij haalde het van Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) en Ederson (Manchester City). Thibaut Courtois (Real Madrid) behoorde niet tot de genomineerden.

Matthijs de Ligt heeft dan weer de Trofee Kopa in ontvangst mogen nemen, de prijs voor de beste jongere van het afgelopen jaar. Op de erelijst is hij de opvolger van de Fransman Kylian Mbappé, die hem de trofee overhandigde. In deze editie eindigden de Engelsman Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en de Portugees Joao Felix (Atlético Madrid) op de dichtste ereplaatsen.

De twintigjarige De Ligt dankt de verkiezing aan een uitstekend jaar bij Ajax, waarmee hij het tot in de halve finales van de Champions League schopte. Na een onwaarschijnlijk slot in de terugwedstrijd gingen ze er toch nog uit tegen het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, de latere verliezende finalist. Het leverde hem in het tussenseizoen een transfer voor 85,5 miljoen euro op naar Juventus. Bij het Nederlandse elftal is De Ligt al een tijdje vaste waarde centraal achterin en een van de exponenten van de nieuwe generatie die Oranje op een dag weer trofeeën moet bezorgen.

Vorig jaar won de De Ligt al de Golden Boy Award, een prijs van de Italiaanse sportkrant Tuttosport voor het grootste voetbaltalent van het jaar. De Portugees Joao Félix volgde De Ligt onlangs op. De Ligt was ook genomineerd voor de Gouden Bal. De Oranje-international eindigde in die verkiezing als vijftiende.