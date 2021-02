Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voorbije sportweekend. Drie vragen, drie pertinente antwoorden.

Lamkel Zé speelde zondag nog maar eens een hoofdrol, nu op Standard. Een assist, aan afgekeurd doelpunt, een schwalbe, aan de broek van een tegenstander trekken.

...

Lamkel Zé speelde zondag nog maar eens een hoofdrol, nu op Standard. Een assist, aan afgekeurd doelpunt, een schwalbe, aan de broek van een tegenstander trekken.JACQUES SYS: 'Tja, mensen veranderen niet. Lamkel Zé mag dan zijn excuses hebben aangeboden ten aanzien van de supporters en zich proberen te beheersen, op termijn zal dat niet lukken. Er is iets in zijn hoofd waardoor hij steeds weer flipt. Het is gewoon wachten tot de volgende bom ontploft. Intussen blijken de ploegmaats met zijn aanwezigheid te kunnen leven, hij zorgt voor punten en voor geld, uiteindelijk gaat het profvoetballers daarom.'Frank Vercauteren nam een groot risico door Lamkel Zé tegen de zin van de hele kleedkamer in de ploeg te zetten. Dat een speler die een goal maakt niet wordt gefeliciteerd, zoals dat aanvankelijk met de Kameroener gebeurde, is toch ongezien. Nu ben je geneigd om Vercauteren gelijk te geven. Het getuigt in ieder geval van persoonlijkheid dat hij dat tegen de wil van iedereen heeft gedaan. Maar Vercauteren is altijd iemand geweest die zijn koers vaart. Ook in de manier waarop hij Antwerp naar zijn hand probeert te zetten. Met realistisch voetbal, daarvoor is hij kennelijk gehaald. Het voetbal was de voorbije weken zeer matig, maar op Standard werd er bij vlagen goed en aanvallend gevoetbald. Vanuit een stevige organisatie.'Bij Anderlecht zag je na twee goeie wedstrijden weer een slappe verrichting op Cercle Brugge.JACQUES SYS: 'Er komt geen stabiliteit in het spel, je moet dat tot vervelens toe vaststellen. Vincent Kompany probeerde het na afloop toch een beetje positief te houden, maar hij kan moeilijk anders. Terwijl de realiteit in deze wedstrijd was dat Thomas Didillion, de doelman van Cercle, pas na 76 minuten zijn eerste bal moest pakken.'Anderzijds geeft Kompany in zijn reacties wel blijk van veel realisme. Na die uitstekende wedstrijd van vorige week op KRC Genk begon hij ook niet te zweven. Maar maakte grapjes met de journalisten. Hetgeen dan weer wereldnieuws bleek. Er wordt gewoon anders naar Kompany gekeken. Maar dat ze bij Anderlecht dachten dat ze met hem verder zou gestaan hebben, dat kan niet ontkend worden. Maar Anderlecht is nog steeds kanshebber op play-off 1. Nochtans speelden ze dit seizoen al twaalf keer gelijk.'Vorig weekend werden drie wedstrijden uitgesteld omdat de velden onbespeelbaar waren.JACQUES SYS: 'Dat is zeer vreemd. Als je plots door de winter wordt overvallen, zoals het weekend daarvoor in Nederland, dan sta je machteloos. Maar nu, met deze vriestemperaturen die dagen zouden aanhouden, had je alle tijd om aan de velden te werken. Ik heb al eens eerder gezegd dat voor clubs uit 1A veldverwarming verplicht zou moeten zijn voor clubs in 1A, bij Waasland-Beveren is die er, maar het haalde niets uit. Dan moet er toch iets verkerd zijn met die veldverwarming.'Als je profvoetbal bedrijft en nadenkt over een BeNe-Liga, dan moeten een paar zaken dringend aangepakt worden. Nu maakte ons voetbal echt een slechte beurt. En clubs die hun terreinen wel in orde krijgen zijn het slachtoffer van dit verregaand staaltje van amateurisme. De Pro League gaat daar nu over vergaderen. Benieuw hoe lang het zal duren voor dat iets concreets oplevert.'