Michel Preud'homme is volgend seizoen niet langer hoofdcoach van Standard Luik. Dat heeft de 61-jarige oud-doelman maandag bevestigd op Standard TV. De gewezen Rode Duivel vertrekt wel niet op Sclessin. Hij blijft aan boord als vicevoorzitter.

Het nieuws hing de voorbije dagen al in de lucht maar maandag bracht Preud'homme, in een gesprek met Standard TV, dan eindelijk meer duidelijkheid. Preud'homme was T1 in Luik sinds hij in mei 2018 Ricardo Sa Pinto opvolgde. Het was zijn derde periode als coach aan de boorden van de Maas.

De voormalige Standard-speler (1977-1986) keerde in 2001 terug naar Sclessin, eerst als coach (2001-2002) en vervolgens als sportief directeur (2002-2006). In 2006 kwam hij opnieuw aan het hoofd van de eerste ploeg, om in 2008 naar AA Gent te vertrekken. Dat jaar bezorgde hij de Luikenaars de eerste titel in 25 jaar. Na AA Gent coachte hij FC Twente (2010-2011) en Al Shabab (2011-2013) in Saudi-Arabië, voor hij terugkeerde naar België en bij Club Brugge (2013-2017) aan de slag ging.

Na zijn afscheid bij Club laste Preud'homme een sabbatjaar in. Tijdens zijn trainersloopbaan veroverde Preud'homme heel wat trofeeën. In zijn prijzenkast staan twee Belgische titels (2008 en 2016), twee Bekers van België (2010 en 2015), een Belgische Supercup (2016), een Nederlandse beker (2011) en Supercup (2010), en een titel in Saudi-Arabië (2012). Zowel in België (2008, 2015 en 2016), Nederland (2011) als Saudi-Arabië (2012) sleepte hij de prijs voor Trainer van het Jaar in de wacht. Vorig seizoen leidde MPH de Rouches naar een derde plaats. Dit seizoen eindigde Standard in de wegens de coronacrisis vroegtijdig stopgezette competitie als vijfde.

