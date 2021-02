De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft maandag op het WK alpijnse ski in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo de wereldtitel veroverd op de combiné.

De 25-jarige Shiffrin toonde zich de snelste in de slalom, het tweede onderdeel van de combiné, en dat volstond voor de eindzege in 2:07.22. De Amerikaanse eindigde in het eerste onderdeel van de combiné, de Super-G, als derde. De Italiaanse Federica Brignone won de Super-G, maar zette in de slalom geen resultaat op de tabellen. De Slovaakse Petra Vlhova moest vrede nemen met het zilver in 2:08.08 (+0.86). De Zwitserse Michelle Gisin ging met het brons aan de haal in 2:08.11 (+0.89). Het is voor Shiffrin de zesde wereldtitel, de eerste in de combiné. Dit WK was zo ook al goed voor het brons op de Super-G. De Zwitserse titelverdedigster Wendy Holdener, veertiende na de Super-G, zette in de slalom geen resultaat neer.

