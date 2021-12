Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kent 15,5 miljoen euro toe aan 28 sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Dat meldt hij zaterdag in een persbericht.

Via een eerste oproep in het voorjaar kregen al 45 projecten Vlaamse steun. 'Nu investeert Vlaanderen 15,5 miljoen euro in nog eens 28 projecten voor bovenlokale sportinfrastructuur', zegt Weyts. 'Ik wil zoveel mogelijk Vlamingen aanmoedigen om te bewegen en te sporten. Hoe kan dit beter door hen dicht bij huis moderne sportinfrastructuur aan te bieden?' , aldus de ministerDe projecten zijn heel uiteenlopend en gaan van de bouw van een nieuw zwembad, over de aanleg van kunstgrasvelden voor hockey en frisbee of een bike park tot de uitbreiding van paardensportinfrastructuur.