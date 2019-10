De Belgische gymnastes hebben zich zaterdag geplaatst voor de teamfinale op het WK turnen. Ook de Belgische 4x400m vrouwen én mannen plaatsten zich op het WK atletiek en mogen allemaal naar de Spelen.

Het was een mooie avond voor de Belgische delegatie die volgend jaar naar de Olympische Spelen in Tokio trekt. Op het WK turnen hebben de meisjes zich geplaatst voor de teamfinale nadat alle teams vandaag aan de beurt waren gekomen. Het Belgische team kwam gisteren al aan de beurt en liet een score van net geen 162 punten noteren na de vier onderdelen.

Volgens de Belgische coach Marjorie Heuls was die 162 de barrière om te kunnen deelnemen aan de finale. Maar nu blijkt dat iets minder ook volstaat. De Belgische meisjes eindigden uiteindelijk bij de eerste 8 en mogen zich dus opmaken voor de finale en dus ook voor de Spelen van volgend jaar.

En ook op het WK atletiek in Qatar was er goed nieuws voor de Belgische sport. In de aflossingsreeks 4x400m hebben zowel de vrouwen (de Belgian Cheetahs) als de mannen (de Belgian Tornados) zich geplaatst voor de finales. De Cheetahs eindigden vierde in hun reeks met een Belgisch record. Camille Laus, de laatste renster, werd nog op de streep gepareerd door Oekraïne, maar de tijd volstond dus.

De Tornados deden nog beter met een tweede plaats in hun reeks. Kevin Borlée liep een indrukwekkende sprint en schoof nog een plaatsje op in de laatste ronde. Sprintland Jamaica won de reeks, Trinidad en Tobago werd derde. Zo zullen we ook beide aflossingsteams terugzien in Tokio.