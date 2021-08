In Frankrijk vindt komend weekend de 89e (opnieuw uitgestelde) 24 Uur van Le Mans plaats, mét toeschouwers.

Zoals zovele sportevenementen werd de bekendste uithoudingsrace ter wereld vorig jaar uitgesteld, van half juni naar 19/20 september. Weliswaar een editie achter gesloten deuren, voor de allereerste keer. Alleen medewerkers van de organisatie, teamleden en journalisten kregen toegang tot de hermetisch afgesloten bubbel, inclusief een strikt coronaprotocol.

Om dat scenario te vermijden besloot de organiserende Automobile club de l'Ouest begin maart om de editie van dit jaar, oorspronkelijk gepland op 12 en 13 juni te verschuiven naar 21 en 22 augustus. In de hoop zo wel weer de tribunes gedeeltelijk te vullen. Dat is ook het geval, want er zullen verspreid over vijf dagen zo'n 50.000 toeschouwers toegelaten worden op het circuit in het departement van de Sarthe, weliswaar mét verplicht coronapaspoort op zak. Toch is dat nog altijd slechts een vijfde van het aantal in 'normale' edities.

De 24 uur van Le Mans, de vierde van zes manches van het FIA World Endurance Championships, start op zaterdag 21 augutus om 16 uur. Op zondagnamiddag zal de opvolger van het Toyota Gazoo Racing Team bekend zijn. Dat voltooide in 2020 een hattrick, na zeges in 2018 en 2019, met de Zwitser Sébastien Buemi, de Japanner Kazuki Nakajima en de Nieuw-Zeelander Brendan Hartley als rijders. Ook dit jaar is Toyota Gazoo weer favoriet, in de nieuwe zogenaamde koninginnenklasse 'Hypercar', deze keer met Nakajima, de Brit Mike Conway en de Argentijn José María López aan het stuur.

