Om de eerste GP van het nieuwe F1-seizoen zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de overheid van Bahrein voorgesteld iedereen een gratis vaccin te geven. De kans lijkt evenwel klein dat het F1-bestuur daarop zal ingaan.

Door het uitstel van de GP van Australië, voorzien op 21 maart, wordt het startschot voor het F1-seizoen een week later in het koninkrijk van Bahrein gegeven. Daar worden tusen 12 en 14 maart ook oefensessies georganiseerd.

'De grote meerderheid van de deelnemers zal voor de race een drietal weken in Bahrein zijn. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om een extra bescherming te geven aan zij die dit wensen in de vorm van een vaccin (van Pfizer-BioNTech)', stellen de organisatoren. Zij wijzen erop dat Bahrein 'een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld heeft' en er voor de bevolking vijf verschillende vaccins ter beschikking zijn. 'Bahrein breidt zijn programma uit naar alle grote evenementen in het Koninkrijk, op vrijwillige basis, wanneer de timing het toelaat', klinkt het nog.

De kans is evenwel klein dat de F1 op het voorstel zal ingaan. Het bestuur, met basis in het Verenigd Koninkrijk net als de meeste teams, volgt immers de richtlijnen van de Britse overheid. Die voorzien geen voorrang voor de Formule 1.

Het Verenigd Koninkrijk is met bijna 123.000 doden het zwaarst getroffen in Europa. Ruim twintig miljoen mensen kregen er al een eerste prik.

