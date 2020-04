De Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps, voorzien op 30 augustus, staat dit jaar niet op de kalender van de Formule 1. Dat schrijft Bild dinsdag op basis van anonieme bronnen.

Vanessa Maes, algemeen directrice van organisator Spa Grand Prix, spreekt de Duitse krant echter tegen. 'Wij wachten nog altijd op groen licht van de regering voor een GP op 30 augustus achter gesloten deuren', klinkt het.

CEO Chase Carey bevestigde maandag dat de F1 op een seizoensstart begin juli mikt tijdens de GP van Oostenrijk op het circuit van Spielberg. Volgens Bild staan er in Oostenrijk meteen twee races op de agenda (5 en 12 juli). Dat principe zou ook voor de twee volgende locaties, Groot-Brittannië (26 juli en 2 augustus) en Hongarije (16 en 23 augustus), gelden. In Oostenrijk en Engeland zou geen publiek welkom zijn.

Het seizoen van de F1 zou zeventien wedstrijden tellen en in december eindigen met de races in Bahrain (6 december) en Abu Dhabi (13 december). Tussendoor houden de piloten volgens Bild halt in Baku (6 september), Singapore (20 september), Sotsji (27 september), Shanghai (4 oktober), Suzuka (11 oktober), Austin (25 oktober), Mexico-Stad (1 november), São Paulo (8 november) en Hanoi (22 november).

Voor de GP van België zou geen plaats zijn op nieuwe kalender. In principe zijn alle grote evenementen tot 1 september verboden in ons land, maar op de Nationale Veiligheidsraad van vorige vrijdag viel nog geen definitieve beslissing over sportwedstrijden achter gesloten deuren. Volgens Bild zal de GP in Spa-Francorchamps echter deze jaargang zeker niet plaatsvinden, ongeacht of de race zonder fans zou mogen doorgaan. Ook de wedstrijden in Zandvoort en Monza, in het zwaar door corona getroffen noorden van Italië, vallen definitief weg.

De Belgische organisatie achter de GP in Spa-Francorchamps benadrukt echter dat er van een herwerkte kalender zonder race in ons land nog geen sprake is. 'Bild heeft zich niet goed laten informeren', reageert Vanessa Maes. 'Sinds de laatste communicatie van de overheid is er concreet niets veranderd. We wachten af en werken intussen verder. Van de F1-directie kregen we geen deadline om een definitieve keuze te maken. Zij beseft dat elke organisator afhankelijk is van zijn regering.'

De coronacrisis gooit de start van et F1-seizoen helemaal overhoop. In totaal werden de eerste tien GP's van het seizoen geannuleerd (Australië, Monaco en Frankrijk) of naar onbepaalde datum uitgesteld (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan, Canada).

Vanessa Maes, algemeen directrice van organisator Spa Grand Prix, spreekt de Duitse krant echter tegen. 'Wij wachten nog altijd op groen licht van de regering voor een GP op 30 augustus achter gesloten deuren', klinkt het.CEO Chase Carey bevestigde maandag dat de F1 op een seizoensstart begin juli mikt tijdens de GP van Oostenrijk op het circuit van Spielberg. Volgens Bild staan er in Oostenrijk meteen twee races op de agenda (5 en 12 juli). Dat principe zou ook voor de twee volgende locaties, Groot-Brittannië (26 juli en 2 augustus) en Hongarije (16 en 23 augustus), gelden. In Oostenrijk en Engeland zou geen publiek welkom zijn.Het seizoen van de F1 zou zeventien wedstrijden tellen en in december eindigen met de races in Bahrain (6 december) en Abu Dhabi (13 december). Tussendoor houden de piloten volgens Bild halt in Baku (6 september), Singapore (20 september), Sotsji (27 september), Shanghai (4 oktober), Suzuka (11 oktober), Austin (25 oktober), Mexico-Stad (1 november), São Paulo (8 november) en Hanoi (22 november). Voor de GP van België zou geen plaats zijn op nieuwe kalender. In principe zijn alle grote evenementen tot 1 september verboden in ons land, maar op de Nationale Veiligheidsraad van vorige vrijdag viel nog geen definitieve beslissing over sportwedstrijden achter gesloten deuren. Volgens Bild zal de GP in Spa-Francorchamps echter deze jaargang zeker niet plaatsvinden, ongeacht of de race zonder fans zou mogen doorgaan. Ook de wedstrijden in Zandvoort en Monza, in het zwaar door corona getroffen noorden van Italië, vallen definitief weg. De Belgische organisatie achter de GP in Spa-Francorchamps benadrukt echter dat er van een herwerkte kalender zonder race in ons land nog geen sprake is. 'Bild heeft zich niet goed laten informeren', reageert Vanessa Maes. 'Sinds de laatste communicatie van de overheid is er concreet niets veranderd. We wachten af en werken intussen verder. Van de F1-directie kregen we geen deadline om een definitieve keuze te maken. Zij beseft dat elke organisator afhankelijk is van zijn regering.'De coronacrisis gooit de start van et F1-seizoen helemaal overhoop. In totaal werden de eerste tien GP's van het seizoen geannuleerd (Australië, Monaco en Frankrijk) of naar onbepaalde datum uitgesteld (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan, Canada).