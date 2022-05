Charles Leclerc (Ferrari) start zondag vanaf de pole voor de Grote Prijs Formule 1 van Miami, de vijfde WK-manche van het seizoen.

De 24-jarige Monegask was in de kwalificaties de snelste met een tijd van 1:28.796. Hij bleef daarmee zijn Spaanse ploegmakker Carlos Sainz (+0.190) en de Nederlander Max Verstappen (+0,195, Red Bull) voor. Voor Leclerc, de WK-leider, is het al zijn derde pole van het seizoen, de twaalfde in zijn carrière.

Sergio Perez (Red Bull) werd vierde, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) vijfde en Lewis Hamilton (Mercedes) zesde.

Vrijdag waren Charles Leclerc en George Russell respectievelijk de snelste in de eerste en tweede oefenritten. Eerder zaterdag reed Sergio Perez de snelste tijd in de derde vrije oefensessie.

De Grote Prijs van Miami is nieuw op de kalender. Het is de tweede Grote Prijs in de Verenigde Staten, naast de race in oktober op het Circuit of the Americas. Zondag is de start van de Grote Prijs om 21u30 Belgische tijd. Charles Leclerc is de WK-leider in de Formule 1 met 86 punten, wereldkampioen Max Verstappen is zijn eerste achtervolger met 59 punten.

