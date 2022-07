Charles Leclerc (Ferrari) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk, de elfde manche van het wereldkampioenschap, op zijn naam geschreven.

De Monegask bleef op de Red Bull Ring in Spielberg wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) voor en loopt in de WK-stand een beetje in op de Nederlandse WK-leider.

Verstappen vertrok op de Red Bull Ring in Spielberg, na zijn winst van zaterdag in de sprintrace, vanuit de poleposition. De Nederlander kon de talrijk opgedaagde Oranje-supporters echter niet plezieren met de GP-zege, en zag concurrent Leclerc na een spannende race nipt met de winst aan de haal gaan.

Het is voor de Monegask de derde GP-overwinning van het seizoen, na Bahrein en Australië.

De Britten Lewis Hamilton en George Russell volgden in hun Mercedes respectievelijk als derde en vierde.

Over twee weken (zondag 24 juli) volgt de GP van Frankrijk, de twaalfde manche van het seizoen.

