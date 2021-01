Dit weekend ging de 43e Dakar Rally van start in Saoedi-Arabië. En dat is een heel andere editie dan die van vorig jaar.

Na avonturen in Afrika en elf jaar lang door Zuid-Amerika te zijn getrokken, sloot Saoedi-Arabië in 2019 een deal (ter waarde van 73 miljoen euro) met Dakar-organisator ASO om de moeder aller rallyraids tot 2025 naar de Arabische woestijn te halen. Na de eerste editie vorig jaar volgt vanaf zaterdag tot 15 januari de tweede, met Djedda (gelegen aan de Rode Zee) als start- en eindpunt. De in totaal 7647 kilometer, waarvan 4767 kilometer klassementsritten, worden verdeeld over een korte proloog en twee keer zes etappes, met een rustdag tussenin. Na een tegenvallend wedstrijdverloop vorig jaar werd het parcours voor liefst negentig procent gewijzigd. Organisator ASO nam vooral meer hoge duinen op, die de techniciteit van het zandrijden flink opschroeven. Om de veiligheid te verhogen introduceert ASO bij de motorrijders wel een airbagvest, die ook in de MotoGP gebruikt wordt. Een maatregel als gevolg van het dodelijk ongeluk van de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves vorig jaar. Ook het aantal gebruikte banden wordt gelimiteerd om de snelheid naar beneden te halen. Tijdens pauzes mogen motards ook niet meer sleutelen aan hun motor. Die pauze dienen alleen nog om te tanken en te rusten. De grootste nieuwigheid is de introductie van het digitale roadbook bij de autorijders, die begin oktober voor het eerst gebruikt werd in de Rally van Andalusië. Deelnemers krijgen die zeer gedetailleerde wegwijzer, inclusief geluidssignalen bij gevaarlijke passages, pas tien minuten voor de start. Zo kunnen navigators niets meer voorbereiden, waardoor ze 's avonds meer kunnen/moeten rusten. Dat rusten zal de hele race ook in een afgesloten coronabubbel gebeuren. Om de kans op besmettingen te minimaliseren moet elke deelnemer vooraf twee negatieve PCR-testen kunnen voorleggen voor hij of zij de bubbel betreedt. Organisator ASO zal ook chartervluchten inleggen. Alle vliegverkeer naar Saoedi-Arabië werd vorige week verboden, maar voor de Dakar wordt een uitzondering gemaakt. Tijdens de wedstrijd zal geen enkele andere persoon tot de bubbel worden toegelaten. Er reist ook een mobiel labo mee, die tot zo'n zestigtal testen per dag kan uitvoeren in geval van mogelijke symptomen. Door de coronapandemie is het deelnemersveld van de Dakar Rally wel geslonken: van 557 tot 501. Vooral het aantal motoren en quads is gedaald, van 170 tot 129. ASO compenseert dat verlies met 54 deelnemers die van start gaan in de eerste Dakar Rally voor 'historische voertuigen', voertuigen ouder dan bouwjaar 2000. Kwalitatief oogt de affiche, zeker bij de autorijders, zeer aantrekkelijk met Carlos Sainz jr. (titelverdediger en drievoudig winnaar), Stéphane Peterhansel (zevenvoudig winnaar), Nasser al-Attiyah (drievoudig winnaar), Cyril Despres (vijfvoudig winnaar bij de motoren), Giniel de Villiers (éénmaal winnaar) en ook negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb. Bij de motoren neemt titelverdediger Ricky Brabec het met zijn Honda op tegen onder meer Pablo Quintanilla, Toby Price, Sam Sunderland en Adrien van Beveren. Verdeeld over alle categorieën staan er elf Belgen aan de startlijn, een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar, maar wel zeven minder dan in 2019. Met Walter Roelants neemt er voor het eerst in drie jaar nog eens een Belg deel bij de motards. Roelants is een voormalig BLM-kampioen motorcross en maakt op zijn zéstigste zijn debuut in de Dakar Rally. Bij de wagens zijn Tom Colsoul en Fabian Lurquin de Belgische speerpunten. Met hun buggy van het Belgische Overdrive Racing Team van Jean-Marc Fortin mogen ze de top tien ambiëren.