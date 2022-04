Formula One wil het aantal sprintraces volgend seizoen van drie naar zes opkrikken. Dat voorstel werd dinsdag tijdens een bijeenkomst van de Formula 1 Commission in Londen unaniem goedgekeurd door het management en de tien renstallen van de koningsklasse, maar er is een kink in de kabel. De Internationale Automobielfederatie FIA stelt voorlopig zijn veto.

'We zijn in principe wel voor meer sprintraces, maar onderzoeken nog welke impact dat zal hebben op personeel en werkzaamheden op de circuits', verklaarde de FIA. Volgens Motorsport.com wil de FIA een financiële bijdrage van de Formule 1, omdat de federatie meer personeel moet inzetten in een grandprixweekeinde met een sprintrace.

De Nederlander Max Verstappen won zaterdag op het circuit van Imola de eerste van drie sprintraces dit seizoen. Formula One-directeur Ross Brawn opperde toen al het voorstel om volgend seizoen het aantal te verdubbelen naar zes, omdat de sprintraces extra spanning bieden aan de fans. 'Vergeet niet dat door de komst van een sprintrace ook de vrijdag spektakel geeft met de kwalificatierace. Dat betekent drie dagen actie voor de fans en dat kunnen we niet negeren', lichtte Brawn zijn voorstel toe.

De nieuwe F1-regels bezorgen de teams inmiddels nog wat kopzorgen. In de afgelopen Grote Prijs van Emilia-Romagna was bij Williams, Aston Martin en McLaren te zien hoe verschillende onderdelen niet geverfd waren, om het op het gewicht van de bolides te beknibbelen. Door de nieuwe regels in de Formule 1, waarbij grote wielen zijn ingevoerd en de auto's ook wat langer zijn geworden, zijn de racewagens zwaarder geworden en veel teams hebben moeite om onder het nieuwe minimumgewicht van 798 kilo te komen. 'Als je overgewicht hebt, doe je er alles aan om er wat af te halen en alle beetjes helpen', zegt manager Zak Brown van McLaren.

Red Bull, het team van wereldkampioen Verstappen, lijdt ook aan overgewicht. De auto is al 'afgevallen', maar er is nog werk te doen', verklaarde topadviseur Helmut Marko aan Motorsport.com. 'Maar dat is normaal. Bij Weight Watchers raak je ook niet in één keer al het gewicht kwijt.'

