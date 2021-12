Sinds 2017 wordt de Formule 1 met de dag populairder. Veel heeft te maken met de overname door Liberty Media. Sport/Voetbalmagazine zocht uit wat het bedrijf precies veranderde. Onder meer de Netfix-serie Drive to Survive bleek een enorm succes te zijn.

Na de overname in 2017 was een van de eerste zaken die commercieel directeur Sean Bratches op tafel legde: een deal sluiten met Netflix, om via een nieuwe realityserie de F1 weer een hip imago te geven. Oorspronkelijk zou productiemaatschappij Box to Box alleen het Red Bull Racing Team volgen, maar dat werd vlug uitgebreid naar een reeks over de hele F1. Na de lancering in maart 2019 groeide Drive to Survive uit tot een instantsucces, als een van de meest bekeken Netflixseries. En dus volgden in maart 2020 en 2021 seizoenen twee en drie, met naar verluidt nog betere kijkcijfers (al zijn er geen exacte aantallen bekend).

Drive to Survive is dan ook een perfect voorbeeld van storytelling: via exclusieve interviews en (bijna) ongelimiteerde beelden van achter de schermen context bieden aan verhaallijnen en intriges die zich op en naast het circuit afspelen. De reeks legt ook de nadruk op de hoofdrolspelers en hun soms zeer gespannen onderlinge relaties en geeft de F1 een menselijk gelaat. De serie trok op die manier veel nieuwe, jongere én vrouwelijke fans aan. Een groot deel van hen raakte zelfs helemaal verslingerd toen ze zich ook in het puur sportieve verhaal en de racestrategieën van de GP's verdiepten.

In het eerste seizoen moest Drive to Survive het nochtans zonder medewerking van topteams Ferrari en Mercedes stellen. Die wilden niet te veel prijsgeven aan de buitenwereld. Toch gingen ook zij door het succes uiteindelijk overstag. Zelfs de eerst sceptische Toto Wolff, de chef bij Mercedes, is nu een prominent figuur in de reeks. Ook de rijders verleenden hun volle medewerking, beseffend dat zij een graantje zouden kunnen meepikken. Op Max Verstappen na dan, want die wil geen interviews geven en ook geen camera's op zijn huid. Volgens hem pompt Drive to Survive rivaliteiten kunstmatig op. De sterkte van de serie is echter dat ook zonder de Nederlander interessante content gecreëerd wordt. Diverse teambazen, zoals Günther Steiner van Haas, en andere personeelsleden doen zelfs graag hun zegje om zo zichzelf, en hun kleinere teams, in de picture te zetten.

Hoe groot is nu de exacte impact van Drive to Survive? Moeilijk in te schatten. Een blik op de aandelen van de Formule One Series die Liberty Media vanaf eind 2016 naar technologiebeurs Nasdaq bracht, geeft wel een indicatie: na de beursintroductie schommelde de prijs van het aandeel tussen 30 à 40 dollar. Vanaf de lancering van de Netflixserie in maart 2019 schoot de curve echter de hoogte in, richting 50 dollar. En na de coronacrash op de beurzen in maart 2020, toen het aandeel zakte tot 20 dollar, steeg de prijs eind vorige maand zelfs naar 55 dollar.

Lees de volledige reportage over Liberty Media en de Formule 1 deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

Na de overname in 2017 was een van de eerste zaken die commercieel directeur Sean Bratches op tafel legde: een deal sluiten met Netflix, om via een nieuwe realityserie de F1 weer een hip imago te geven. Oorspronkelijk zou productiemaatschappij Box to Box alleen het Red Bull Racing Team volgen, maar dat werd vlug uitgebreid naar een reeks over de hele F1. Na de lancering in maart 2019 groeide Drive to Survive uit tot een instantsucces, als een van de meest bekeken Netflixseries. En dus volgden in maart 2020 en 2021 seizoenen twee en drie, met naar verluidt nog betere kijkcijfers (al zijn er geen exacte aantallen bekend).Drive to Survive is dan ook een perfect voorbeeld van storytelling: via exclusieve interviews en (bijna) ongelimiteerde beelden van achter de schermen context bieden aan verhaallijnen en intriges die zich op en naast het circuit afspelen. De reeks legt ook de nadruk op de hoofdrolspelers en hun soms zeer gespannen onderlinge relaties en geeft de F1 een menselijk gelaat. De serie trok op die manier veel nieuwe, jongere én vrouwelijke fans aan. Een groot deel van hen raakte zelfs helemaal verslingerd toen ze zich ook in het puur sportieve verhaal en de racestrategieën van de GP's verdiepten.In het eerste seizoen moest Drive to Survive het nochtans zonder medewerking van topteams Ferrari en Mercedes stellen. Die wilden niet te veel prijsgeven aan de buitenwereld. Toch gingen ook zij door het succes uiteindelijk overstag. Zelfs de eerst sceptische Toto Wolff, de chef bij Mercedes, is nu een prominent figuur in de reeks. Ook de rijders verleenden hun volle medewerking, beseffend dat zij een graantje zouden kunnen meepikken. Op Max Verstappen na dan, want die wil geen interviews geven en ook geen camera's op zijn huid. Volgens hem pompt Drive to Survive rivaliteiten kunstmatig op. De sterkte van de serie is echter dat ook zonder de Nederlander interessante content gecreëerd wordt. Diverse teambazen, zoals Günther Steiner van Haas, en andere personeelsleden doen zelfs graag hun zegje om zo zichzelf, en hun kleinere teams, in de picture te zetten.Hoe groot is nu de exacte impact van Drive to Survive? Moeilijk in te schatten. Een blik op de aandelen van de Formule One Series die Liberty Media vanaf eind 2016 naar technologiebeurs Nasdaq bracht, geeft wel een indicatie: na de beursintroductie schommelde de prijs van het aandeel tussen 30 à 40 dollar. Vanaf de lancering van de Netflixserie in maart 2019 schoot de curve echter de hoogte in, richting 50 dollar. En na de coronacrash op de beurzen in maart 2020, toen het aandeel zakte tot 20 dollar, steeg de prijs eind vorige maand zelfs naar 55 dollar.Lees de volledige reportage over Liberty Media en de Formule 1 deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.