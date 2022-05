WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) heeft zaterdag de poleposition veroverd na afloop van de kwalificaties voor de Grote Prijs van Spanje, de zesde manche van het wereldkampioenschap Formule 1.

Leclerc klokte op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo in de kwalificaties de toptijd van 1:18.750. De 24-jarige Monegask ging in het derde kwalificatiedeel (Q3) al vroeg aan het spinnen en moest terug naar de pits, maar dat weerhield hem er niet van nadien in extremis toch de pole te grijpen. Het is de dertiende pole uit zijn loopbaan en de vierde van het seizoen.

De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) eindigde als tweede (+0.323), voor de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari/+0.416). De Brit George Russell (Mercedes/+0.643) en Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull/+0.670) maakten de top vijf vol. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als zesde (+0.762).

Leclerc was vrijdag de snelste in de eerste en tweede vrije oefenritten en trok die lijn eerder zaterdag door in de derde vrije oefenritten. De GP begint zondag om 15 uur.

Charles Leclerc staat na vijf manches aan de leiding in de WK-stand met 104 punten, voor Max Verstappen (85). Lewis Hamilton volgt pas als zesde (36).

Leclerc klokte op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo in de kwalificaties de toptijd van 1:18.750. De 24-jarige Monegask ging in het derde kwalificatiedeel (Q3) al vroeg aan het spinnen en moest terug naar de pits, maar dat weerhield hem er niet van nadien in extremis toch de pole te grijpen. Het is de dertiende pole uit zijn loopbaan en de vierde van het seizoen. De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) eindigde als tweede (+0.323), voor de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari/+0.416). De Brit George Russell (Mercedes/+0.643) en Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull/+0.670) maakten de top vijf vol. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als zesde (+0.762). Leclerc was vrijdag de snelste in de eerste en tweede vrije oefenritten en trok die lijn eerder zaterdag door in de derde vrije oefenritten. De GP begint zondag om 15 uur. Charles Leclerc staat na vijf manches aan de leiding in de WK-stand met 104 punten, voor Max Verstappen (85). Lewis Hamilton volgt pas als zesde (36).